fbpx
حوادث

السجن لسارق رياض

منذ 42 ثانية
  أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا بعد مؤاخذته من أجل جناية تعدد السرقات الموصوفة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح بدون سند مشروع وحالة التشرد، وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا. وتوصلت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بشكاية من تاجر بشارع محمد السادس،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 42 ثانية

زر الذهاب إلى الأعلى