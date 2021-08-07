حوادث
السجن لسارق رياض
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا بعد مؤاخذته من أجل جناية تعدد السرقات الموصوفة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح بدون سند مشروع وحالة التشرد، وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا. وتوصلت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بشكاية من تاجر بشارع محمد السادس،أكمل القراءة »
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