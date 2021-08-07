حوادث
جثة تستنفر درك مولاي يعقوب
أمر الوكيل العام باستئنافية فاس، بتشريح جثة شخص عثر عليها متحللة في ضيعة فلاحية بدوار في جماعة سبع رواضي بإقليم مولاي يعقوب، على الطريق الوطنية بين فاس ومكناس، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني لمعرفة أسباب وفاته وظروفها. وعثر مواطن صدفة على الجثة أثناء مروره بالضيعة الفلاحية، بعدماأكمل القراءة »
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