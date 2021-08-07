حوادث
قتل شاب بتهشيم رأسه بتارودانت
اعتقلت مصالح الدرك الملكي بأولاد برحيل بإقليم تارودانت, بداية الأسبوع الجاري، شابا وفتاتين، تورطوا في ارتكابهم لجريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب خلال جلسة خمرية. وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف اعتقال المتهم وخليلته، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تقررت متابعةأكمل القراءة »
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