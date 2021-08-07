الرياضة
الجامعة توقف البنزرتي والبيضي
أوقفت الأول سـت مباريات والثاني أربعا أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مجموعة من العقوبات في حق بعض أندية ومسيري الفرق لحساب الجولة الأخيرة من البطولة ومنافسة كأس العرش. وقررت اللجنة ذاتها، توقيف نور الدين البيضي، رئيس يوسفية برشيد لأربع مباريات نافذة، مع تغريمه مبلغ 20أكمل القراءة »
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