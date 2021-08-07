حوادث
تفكيك شبكة للهجرة السرية
فككت عناصر الدرك الملكي بمولاي بوسلهام شبكة للهجرة السرية بداية الأسبوع الماضي، وأحالت ثمانية موقوفين يتحدرون من بني ملال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب. وأوضح مصدر مطلع أن عناصر المركز الترابي توصلت بمعلومات تفيد أن منزلا يؤوي مرشحين للهجرة السرية بضفاف الشاطئ، وأثناء مداهمته أوقفت المختبئينأكمل القراءة »
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