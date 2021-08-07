حوادث
رفع عقوبة جانحين
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق متهمين اثنين إلى 3 سنوات حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها، بمؤاخذة كل واحد من المتهمين المذكورين لارتكابهما جنايات السرقةأكمل القراءة »
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