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حوادث

رفع عقوبة جانحين

منذ 39 ثانية
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق متهمين اثنين إلى 3 سنوات حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها، بمؤاخذة كل واحد من المتهمين المذكورين لارتكابهما جنايات السرقةأكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية

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