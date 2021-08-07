حوادث
فيديوهات تطيح بمتزوجة وخليلها
رفضت الرجوع إلى منزل زوجها الذي قرر تقديم شكاية ضدها أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، أخيرا، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، متزوجة تبلغ من العمر 28 سنة وأم لثلاثة أبناء، رفقة خليلها في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية . وجاء إيقاف المتهمةأكمل القراءة »
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