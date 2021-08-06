الرياضة
يد رجاء أكادير تفوز بالكأس
أحرز رجاء أكادير، الثلاثاء الماضي لقب كأس العرش في كرة اليد لموسم 2020-2021، بعد الفوز في المباراة النهائية التي جمعته بهلال الناظور، بالقاعة المغطات التابعة لمركب محمد الخامس، بحصة 32 مقابل 20. وبلغ رجاء أكادير المباراة النهائية لهذه الكأس، بعد تغلبه في نصف النهاية على وداد السمارة، فيما تأهل الهلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا