الرياضة
كورونا يهدد جمع الرجاء
تسجيل ثلاث حالات والنادي ينتظر موافقة السلطات وتوجه لتأجيله ورفض لعقده عن بعد بات عقد جمع الرجاء، المقرر في 27 غشت الجاري،مهددا بأمر سلطات البيضاء، بسبب الظروف الوبائية السيئة. وعلمت “الصباح” أن الرجاء ينتظر الضوء الأخضر من السلطات، من أجل عقد جمعه العام، المنتظر على أحر من الجمر من قبلأكمل القراءة »
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