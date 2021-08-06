الصباح الفني
فنانون يتهمون “الحكومة” بالابتزاز
هاجم عدد من الفنانين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حسابا وهميا في «أنستغرام»، يطلق على نفسه اسم «الحكومة»، وتخصص في الوشاية والابتزاز وبث الفضائح، دون احترام للحياة الخاصة. وحاول الحساب الوهمي، في الآونة الأخيرة، إثارة النعرات بين الكوميدي باسو وعدد من الإعلاميين، حين انتقد الإجراءات الحكومية الأخيرة بخصوص منع انتشارأكمل القراءة »
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