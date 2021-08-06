حوادث
هيبي: دور القضاء لا ينحصر في الفصل بين المتقاضين
وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال أكد على نهج المقاربة التشاركية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جرت أول أمس (الأربعاء)، مراسم تعيين مصطفى هيبي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، بحضور رئيسي محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، والوكيل العام للملك، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وممثلي الهيأة القضائية ببنيأكمل القراءة »
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