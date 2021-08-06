اذاعة وتلفزيون
“ياك جرحي” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الجمعة)، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “ياك جرحي”. ويتطرق الفيلم إلى موضوع أطفال ثمار العلاقات غير الشرعية، الذين إما أن يتم التخلي عنهم أو تبنيهم من قبل أسر لحمايتهم من التمييز والعار دون أن يكونوا على دراية بواقعة التبني، الشيء الذي يفتح الباب علىأكمل القراءة »
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