حوادث
6 سنوات لطليق زور عقد زواجه
العدل أكد أنه لم يتلق أي عقد رجعة وأن الوصل العدلي مزور قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة متهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة والاختطاف والاحتجاز يتحدر من الصويرة، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية،أكمل القراءة »
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