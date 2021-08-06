بانوراما
البطيخ الأحمر يقي العين من الالتهابات
يعتبر البطيخ الأحمر من الفواكه التي ينصح باستهلاكها في الصيف، نظرا لفوائده الكثيرة. ويؤكد خبراء التغذية أن البطيخ الأحمر يحتوي على مادة الليكوبين التي ترتبط بالوقاية من أمراض السرطان في الجهاز الهضمي، ومن خلال تقليل عامل النمو شبيه الانسولين “آي جي أف”، وهو عبارة عن بروتين يساعد على انقسام الخلايا،أكمل القراءة »
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