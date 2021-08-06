وطنية
منصف: حكم عادل داخل أجل معقول
رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد دعا إلى رفع تحدي الإصلاح لاستعادة ثقة المتقاضين في قضائهم تعهد عبد المجيد منصف، رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد، بالعمل جاهدا على الرقي بالمحكمة وجعلها ساحة نظيفة لإنتاج عدالة تحفظ الحرمة والوقار وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، مسترشدا في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية للقاضي الأول الملك محمد السادس.أكمل القراءة »
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