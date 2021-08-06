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الرياضة

عموتة يستعين بلاعبي الوداد والرجاء والجيش

منذ 10 دقائق
الدميعي يلتحق بطاقم المنتخب ومحترف واحد حاضر في المعسكر قرر الحسين عموتة، مدرب المنتخبين الأولمبي والمحلي، استدعاء لاعبي الوداد والرجاء والجيش الملكي، من أجل الدخول في معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، إلى غاية السبت المقبل. وكشف مصدر مطلع، أن لائحة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنةأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق

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