حوادث
إدانة “الكسيدة” بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 23 سنة، عديم السوابق، ملقب ب “الكسيدة”، وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تعدد السرقات الموصوفة. وجاء إيقافه من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، وبعدأكمل القراءة »
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