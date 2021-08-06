بانوراما
الأنبياء بين الأسطورة والحقيقة
صدرت، أخيرا، مجموعة من الأبحاث العلمية، تنفي وجود الأنبياء وأن الأمر يتعلق بقرصنة لأساطير حضارات بلاد ما بين النهرين، من قبل الكتاب المقدس، قبل أن يقتبسها منه الإنجيل والقرآن. الدليل حسب ادعاءات هؤلاء، هو عدم وجود دليل أثري ومادي واحد حول وجود الشخصيات الدينية، إلا أن لمصطفى بوهندي أستاذ التاريخأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا