الرياضة
منتخب القوى يعود دون عدائي الماراثون
الوفد ينتظر مشاركة صديقي في 1500 متر قرر المنتخب الوطني للألعاب القوى، المشارك في الألعاب الأولمبية بطوكيو، والمقرر انتهاؤها، بعد غد (الأحد)، العودة دون زملائهم عدائي الماراثون. وعلمت “الصباح”، أن منتخب القوى ينتظر مشاركة عبد اللطيف صديقي، في سباق 1500 متر، والعودة مباشرة إلى المغرب، عبر رحلة تقودهم إلى مطارأكمل القراءة »
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