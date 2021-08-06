الصباح الفني
منتسب: الشاعر يمضي إلى حتفه مخلوع القلب
أين قادك تسللك إلى “قبو إدغار ألان بو”؟ كتبت مجموعة “قبو إدغار ألان بو” وأنا أفكر في “الدوبلغنجر”، أي في ذلك التوأم الشرير الذي يصنع الأفكار القاتلة، ويدسها عن عمد في رأس شبيهه، ليحمله على القبول طوعا بأن يصبح سيئ السمعة. ومعنى ذلك أنني استحضرت في هذه المجموعة القصصية الجديدةأكمل القراءة »
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