حوادث
طعن شرطي بالبيضاء
أصيب في الوجه بسكين وعائلة لص حاولت سحبه إلى داخل منزلها ورصاصة أنقذت الموقف عاش شرطي بفرقة الدراجين بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد، الثلاثاء الماضي، لحظات عصيبة أثناء إيقافه لصا متلبسا رفقة شريكه بسرقة امرأة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، إذ وجه له اللص طعنة بسكين في الوجه، وبعد شل حركته، ظلأكمل القراءة »
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