الأولى
تحت الدف
أعفى وزير الصحة بعض المسؤولين في القطاع لأسباب مختلفة، منها العجز وعدم النجاعة في تدبير القطاع في زمن كورونا، ومنها ما يتعلق بشبهة فساد. إلى هنا، تبدو الأمور إيجابية، وتتجاوب مع شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن غير المفهوم هو “كيف يعمل الوزير نفسه، على إعادة تعيين مندوب ومدير إقليمي سابقأكمل القراءة »
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