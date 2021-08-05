وطنية
الانتخابات تدفن تقارير سوداء
حسابات سياسية تجمد النظر في افتحاصات للداخلية عن الفوضى العمرانية في جماعات رؤساء محميين أجلت الحسابات الانتخابية الإعلان عن مضامين افتحاصات أنجزتها الداخلية عن الفوضى العمرانية في جماعات بضواحي البيضاء، أخفقت في مسايرة التوسع الديمغرافي، وذلك على وقع اتهامات للإدارة الترابية بالانتقائية في محاسبة المنتخبين. وتوصلت المصالح المركزية للداخلية بشكاياتأكمل القراءة »
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