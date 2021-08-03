محاكم المملكة ترفض طعون زيان ضد مرشحي الحزب الحر

قضت مختلف محاكم المملكة، بعدم قبول الطعون التي تقدم بها محمد زيان، المنسق الوطني السابق للحزب المغرب الحر، ضد مرشحي الحزب في انتخابات الغرف المهنية، الذين سبق أن نالوا تزكيات الأمانة العامة الجديدة.

وأنهى هذا القرار حقبة من تاريخ الحزب، إذ اعتبر مناضلوه أنها بداية جديدة، وتبادلوا التهاني فيما بينهم.

وسيدخل الحزب الانتخابات المقبلة، بهدف كسب رهان منح الثقة للشباب، من أجل قيادة المرحلة المقبلة، بروح جديدة وبرنامج طموح يخدم بالدرجة الأولى الشباب.