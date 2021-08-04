الأولى
خروقات في اعتماد الأندية الرياضية
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، وجود اختلالات وخروقات في ملف اعتماد الأندية الرياضية، من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وسلمت الوزارة شهادة الاعتماد، وهي رخصة تعترف بموجبها الوزارة باستجابة النادي المعني بالأمر للشروط المطلوبة لممارسة نشاط رياضي، أو أنشطة متعددة، وتسمح لكل ناد حصل عليها بالاستفادة من المنشآت الرياضية العمومية،أكمل القراءة »
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