تنصيب الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة

جرى، اليوم الثلاثاء بالحسيمة، تنصيب كل من الزبير العباسي رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومصطفى يرتاوي وكيلا عاما للملك بنفس المحكمة.

وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها، على الخصوص، الكاتب العام لعمالة الحسيمة محمد بدراوي، وممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل وزير العدل، وممثل رئاسة النيابة العامة، وممثل إدارة السلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، وممثلو المهن القضائية، وشخصيات مدنية وعسكرية.

وأعرب الزبير العباسي، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤكدا عزمه القيام بالمأمورية المسندة إليه بكل حزم وأمانة.

كما أكد المسؤول القضائي عزمه بذل الغالي والنفيس للرقي بالخدمات التي تقدمها محكمة الاستئناف بالحسيمة، وتدبير عمل الإدارة القضائية بالشكل الجيد، وكذا الانخراط الجاد والمسؤول في ورش إصلاح منظومة العدالة، فضلا عن الانخراط في مسلسل تحديث وتخليق منظومة العدالة.

ودعا الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف جميع العاملين بالمحكمة إلى التحلي بروح القانون والتواصل المستمر، وجعل القضاء في خدمة المواطنات والمواطنين.

من جهته، عبر مصطفى يرتاوي عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤكدا عزمه العمل على الحفاظ على استقلالية القضاء وتفعيل دوره في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها والمحافظة على النظام العام ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز دولة الحق والقانون.

كما أكد حرصه على أن تكون مؤسسة النيابة العامة بالحسيمة منصتة لمشاكل المواطنين وتظلماتهم في إطار ما يسمح به القانون، وعزمه العمل على تكريس مفهوم النيابة العامة المواطنة.

من جهة أخرى، أعلن الوكيل العام للملك عزمه مواصلة علاقات التعاون المثمر مع مختلف الفاعلين، على اعتبار أن التواصل مدخل أساسي وهام للعمل المشترك.