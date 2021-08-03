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أولمبياد طوكيو : إقصاء المغربي سفيان بوقنطار في الدور الأول لسباق 5000م

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أقصي العداء المغربي سفيان بوقنطار ،اليوم الثلاثاء، في الدور الأول لسباق 5000م في مسابقة ألعاب القوى، ضمن دورة الألعاب الأولمبية ال32 المقامة حاليا في طوكيو وتستمر إلى غاية 8 غشت الجاري.

وحل بوقنطار في المركز الثاني عشر للسلسلة الإقصائية الأولى بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره 13 د و43 ث و97 /100.

وعاد المركز الأول للكيني كيميلي نيكولاس كيبكورير بتوقيت 13 د و38 ث و87 /100، متبوعا بالكندي أحمد محمد بتوقيت 13 د و38 ث و96 /100، ثم الأمريكي كينكيد وليام بتوقيت 13 د و39 ث و04 /100.

وسيجرى السباق النهائي لمسافة 5000م يوم سادس غشت.

منذ دقيقة واحدة
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