أولمبياد طوكيو : إقصاء المغربي سفيان بوقنطار في الدور الأول لسباق 5000م

أقصي العداء المغربي سفيان بوقنطار ،اليوم الثلاثاء، في الدور الأول لسباق 5000م في مسابقة ألعاب القوى، ضمن دورة الألعاب الأولمبية ال32 المقامة حاليا في طوكيو وتستمر إلى غاية 8 غشت الجاري.

وحل بوقنطار في المركز الثاني عشر للسلسلة الإقصائية الأولى بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره 13 د و43 ث و97 /100.

وعاد المركز الأول للكيني كيميلي نيكولاس كيبكورير بتوقيت 13 د و38 ث و87 /100، متبوعا بالكندي أحمد محمد بتوقيت 13 د و38 ث و96 /100، ثم الأمريكي كينكيد وليام بتوقيت 13 د و39 ث و04 /100.

وسيجرى السباق النهائي لمسافة 5000م يوم سادس غشت.