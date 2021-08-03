رئيس جمهورية كوت ديفوار يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب واتارا في هذه البرقية، باسم حكومة وشعب كوت ديفوار، وكذا باسمه الخاص، عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بموفور الصحة وطول العمر للملك، وبالسلم والتقدم والازدهار للشعب المغربي الشقيق.

وبعد أن نوه بتميز علاقات الأخوة والتعاون التاريخية والنموذجية القائمة بين البلدين، اغتنم الرئيس الإيفواري هذه المناسبة لتجديد عزمه على العمل مع جلالة الملك، من أجل توطيد هذه العلاقات وتنويعها لما فيه رفاه الشعبين.