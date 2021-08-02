الرياضة
تطبيقات الأولمبياد… تعقيدات وارتباك
“وقايتنا” حاضرة في طوكيو وأنانية أطر تقنية مغربية تغضب رياضيين إعداد: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) فرضت السلطات اليابانية على المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، التعامل بمجموعة من التطبيقات، من أجل تسهيل عملية إرسال المعلومات، وتفادي التعامل بالوثائق، بالنظر إلى الإكراهات التي فرضتها جائحة كورونا. واضطر الرياضيونأكمل القراءة »
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