حوادث
السلاح لإيقاف جانحين بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أخيرا، على النيابة العامة المختصة، 3 أشخاص أعمارهم بين 27 سنة و36، ولهم سوابق متعددة، بعد اعتقالهم لإحداثهم فوضى عارمة بالشارع العام وتعريضهم حياة الناس والشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. وما زال البحث جاريا عن متهم رابع فر إلى وجهة مجهولة، بعدأكمل القراءة »
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