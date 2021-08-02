حوادث
مصرع شخص في حاجز أمني
لقي شخص مصرعه، أول أمس (السبت) بعدما اصطدمت دراجته النارية بحاجز أمني في مدخل اليوسفية من جهة الشماعية. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن الضحية كان يسوق دراجته ويسير بسرعة كبيرة وفجأة وجد أمامه الحاجز الأمني، وعندما حاول التوقف انزلقت به الدراجة ولقي حتفه على الفور. وأفاد مصدر أمني أنأكمل القراءة »
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