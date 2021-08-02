الصباح السياسي
لعنة “زوج ابغال”
بنيس قال إنه جرى استبدال اسم المعبر بـ “زوج فاقو” قال سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن القلة من يعرف تاريخ وتسمية المعبر الحدودي الجزائري المغربي، مؤكدا في وثيقة أرسل نسخة منها إلى ” الصباح”، أن تسمية المعبر الحدودي بين المملكة المغربية والجزائر باسم “زوج ابغال”،أكمل القراءة »
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