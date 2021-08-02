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علامة يطلق “فورا غرام” طرح النجم اللبناني راغب علامة، أحدث أغنياته التي تحمل اسم “فورا غرام”، على “يوتوب”، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن. وتدور فكرة الكليب حول قصة حب. ويستعد راغب علامة في المرحلة المقبلة لإطلاقأكمل القراءة »
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