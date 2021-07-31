ملف الصباح
شهادات
سجين “الطوندونس” عزلة الشباب والمراهقين وعزوفهم عن الخوض في قضايا المجتمع والسياسة، ليست حديثة، بل واقع مر نتاج أسباب متنوعة تفاقمت وتوسعت، ومنها انعدام الثقة وما شكله من هوة عميقة بين الأجيال والماسكين بزمام كل القطاعات والمجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. الإعلام بدوره قد يكون له دور، على الأقل بنشره أشكالأكمل القراءة »
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