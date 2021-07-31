الأولى
انكشاف خدعة “بيغاسوس”
“روفي أنترناسيونال” تسقط أقنعة شبكات معادية للمغرب تخطط لزعزعة استقرار المنطقة ورجحت أن يكون إشعاع المغرب أقلق جيرانا لا يخفون استعدادهم لمواجهة انتصاراته كشفت مجلة “روفي أنترناسيونال” في تقرير تحت عنوان “بيغاسوس: المغرب ضحية دعاية إعلامية شرسة” خدعة مزاعم التجسس، معتبرة أنها مؤامرة تحاك من قبل شبكات معادية للمملكة، تخططأكمل القراءة »
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