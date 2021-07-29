حوادث
إدانة شاب ووالدته بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شاب يبلغ من العمر 21 سنة عديم السوابق القضائية، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق، بجناية هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض والتغرير بها، فيما أدينت والدته بسنة سجنا نافذا بعد متابعتهاأكمل القراءة »
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