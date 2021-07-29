خاص
السجون … حقوق وإبداع
انتصار على جائحة كورونا وحرص خاص على تكريس ثقافة حقوق الإنسان رغم تداعيات جائحة كورونا، اجتازت المندوبية العامة لإدارة السجون الامتحان بامتياز، بعد تبنيها العديد من الإجراءات من أجل تحصين السجون والتصدي لانتشار الوباء فيها، والنتيجة إعلانها بتاريخ 12 يونيو 2020 عن خلو جميع المؤسسات السجنية من حالات الإصابة بفيروسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا