خاص
طريـق الشبـاب
الملك تبنى مشاريع ودعا إلى إصلاحات لإعطائهم دورا أكبر في جميع المجالات أولى الملك محمد السادس رعاية خاصة للشباب منذ تربعه على العرش، إذ تبنى عدة مشاريع وسياسات في جميع المجالات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أساسها الشباب، ومازالت هذه الرعاية متواصلة، آخرها حرصه الشديد على تسريع تلقيحهم ضد فيروس كورورنا. وأبدىأكمل القراءة »
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