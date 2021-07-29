خاص
تجديد السياسات والإستراتيجيات
لزرق قال إن التنمية الاجتماعية وتطوير الاقتصاد ورفع الدخل على رأس الأولويات الملكية اعتبر رشيد لزرق ،أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل (القنيطرة)، أن عهد محمد السادس اتسم بتجديد وإعادة النظر في السياسات والإستراتيجيات الوطنية، خاصة في مجال التنمية الاجتماعية، التي تروم تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل المواطن،أكمل القراءة »
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