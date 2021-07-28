الرياضة
تغييرات مرتقبة في الأسود
خاليلوزيتش يتجه إلى إعادة بوفال ويراقب موهبة «الكالشيو» علمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، سيحدث بعض التغييرات على اللائحة النهائية، التي سيعتمد عليها في مباراتي السودان وغينيا في فاتح وخامس شتنبر المقبل، لحساب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وكشفت مصادر مطلعة، أن الناخب الوطني سيبعد بعضأكمل القراءة »
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