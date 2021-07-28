الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي والمفكر المصري يوسف زيدان تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “قيمة الجماعة والفرد، تتحدد بمقدار الجدية وعمق الاهتمامات الشاغلة للأذهان فاجتنبوا التوافه”. حسون كتبت المغنية شذى حسون تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “ليكن لديك دائما خطة للهروب”. الوالي كتب هشام الوالي على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، “عالمأكمل القراءة »
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