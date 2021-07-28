الرياضة
رحيل عراب الوداد
جضاهيم ذاكرة الفريق وشاهد على عصر ساهم في كتابة تاريخه سقطت ورقة جديدة من شجرة الوداد، ورقة ليست كسابقاتها، تحمل اسم عراب الفريق، الذي طالما فظ النزاعات والخلافات بدبلوماسية كبيرة. بوبكر جضاهيم، أحد أقدم المسيرين الذي رافق كل المكاتب المسيرة للوداد مند الاستقلال، وحتى في الفترات التي كان فيها بعيداأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا