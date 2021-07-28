الصباح الفني
هلال بك: أنا مصدومة
غبت عن الساحة الفنية، ما هي أسباب ذلك؟ لم يكن غيابا بمعنى الكلمة، فقد طرحت عملين فنيين، ويتعلق الأمر بـ”حال أحسن من حال” و”مغربنا زين”، بالتعاون مع الشاعر الدكتور عبد الكامل دينيا والملحن عزيز حسني، والموزع الموسيقي الأستاذ رضى الادريسي، بدعم من وزارة الثقافة، لكن أعتقد أن العملين لم يروجأكمل القراءة »
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