الرياضة
النفاتي والبطاش يغيبان عن المولودية
لم يشارك آدم النفاتي و المهدي البطاش في الحصة التدريبية لنادي مولودية وجدة بمركز التكوين أول أمس (الاثنين)، استعدادا لمباراة أمام اولمبيك آسفي، اليوم (الأربعاء)، بملعب المسيرة بآسفي، ضمن الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية. ويغيب النفاتي بسبب الخلاف الحاصل بينه وبين المدرب بييرنار كازوني، فيما وجد البطاش نفسه خارج التشكيلةأكمل القراءة »
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