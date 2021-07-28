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اذاعة وتلفزيون

برنامج إذاعي جديد لتعلم الإنجليزية

منذ دقيقة واحدة
يبث على أمواج الإذاعة الوطنية ابتداء من شتنبر ستشرع الإذاعة الوطنية، ابتداء من شتنبر المقبل، في بث برنامج إذاعي جديد لتعلم اللغة الإنجليزية، في إطار اتفاقية شراكة وقعت أول أمس (الاثنين)، بين فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وطوني ريلي”، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، بحضور وزيرأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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