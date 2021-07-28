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الشربيني في “حامل اللقب”
تستعد الفنانة دينا الشربيني للتعاون لأول مرة مع النجم الكوميدي هشام ماجد بعدما تعاقدا على بطولة فيلم “حامل اللقب”، وهو أول فيلم لهشام ماجد بعيدا عن رفيق دربه شيكو. ويشارك في بطولة “حامل اللقب” ثلة من الممثلين من بينهم هشام ماجد، ومحمد سلام، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشامأكمل القراءة »
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