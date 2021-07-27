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اذاعة وتلفزيون

سهر الصايغ في “إلا أنا”

منذ 5 دقائق
بعد نجاحها في مسلسل “الطاووس” الذي أثار الكثير من الجدل خلال رمضان الماضي، تعاقدت النجمة سهر الصايغ رسميا على بطولة الحكاية الأولى من الجزء الثاني لمسلسل “إلا أنا” وتحمل اسم “بيت عز” ومن المنتظر البدء في تصويرها قريبا. ويشارك في البطولة رشدي الشامي، وصفاء الطوخي، وسلوى ومحمد علي، وسامي مغاوري،أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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