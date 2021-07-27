حوادث
البراءة لمتهمة بجناية القتل
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بتبرئة امرأة مطلقة، بعد متابعتها من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية القتل العمد والمشاركة في الخيانة الزوجية واستهلاك المخدرات. وورد في محضر الدرك الملكي بأزمور، أن الضابطة القضائية تناهي إلى علمها نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي وأنهأكمل القراءة »
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