حوادث
16 سنة لعصابة السرقة بسيدي بنور
أفرادها متورطون في تعدد السرقات الموصوفة وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة أربعة أفراد يشكلون عصابة إجرامية، من بينهم قاصر، وحكمت على كل واحد منهم ب 4 سنوات سجنا نافذا بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية، تعدد السرقات الموصوفةأكمل القراءة »
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