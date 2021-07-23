الرياضة
18 مليارا ديون الرجاء
الجامعة تطالبه بحل نزاعاته والأندلسي استبعد إقامة الجمع قبل النهائي حدد رئيس رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء، ديون الفريق، ما بين 15 و18 مليار سنتيم، في انتظار إعداد التقرير المالي. واعتبر الأندلسي، وضعية الرجاء، مزرية في الوقت الحالي، تفوق بكثير ما يعتقده الجمهور، مبرزا في حوار صحافي أن منحتي كأس الكنفدراليةأكمل القراءة »
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